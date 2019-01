Sentite cosa scrive Repubblica a proposito del Premier Conte: "La linea non la decide Di Battista. Il suo è un parere importante di chi comunque non è neanche parlamentare del Movimento". Il premier avrebbe telefonato a Luigi Di Maio: "Non puoi lasciare che Di Battista smonti tutto quello che costruiamo. Capisco tutto, ma almeno le posizioni di politica internazionale vanno ricondotte a quelle ufficiali dei membri di governo".