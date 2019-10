Governo, Conte è circondato: ormai è crisi aperta

Fa bene Giuseppe Conte a regalare tavolette di cioccolato personalizzate ai propri ministri, scrive Libero. Anche se sarebbe meglio le donasse ai due leader politici che l' hanno incollato alla poltrona di Palazzo Chigi, ovvero Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Questi ultimi non sono per niente dolci in questo momento con il premier. La manovra varata qualche giorno fa ha aperto la stalla e i buoi della maggioranza sono usciti, in ordine sparso, inferociti contro i provvedimenti inseriti nella legge di bilancio e, addirittura, con le misure che non sono entrate in Finanziaria.