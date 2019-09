Governo Conte, clamorosa intervista a Massimo D'Alema: sapeva tutto?

Massimo D'Alema ora che il governo giallo-rosso si farà dice che quella era "un'alleanza naturale sin dall'inizio, un'occasione per ritrovare la strada". In una intervista al Corriere della Sera ricorda che "il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza col Pd lo sbocco naturale di quell'impasse. Quella prospettiva si era arenata di fronte alla scelta sbagliata del Pd di chiamarsi fuori e di consentire, quindi, che si formasse una maggioranza parlamentare tra M5S e Lega". E "quell'alleanza giallo-verde", attacca ora D'Alema, "era stata un ripiego; il ribaltone politico di cui molti parlano oggi, in realtà, era avvenuto allora. A causa della scelta del Pd, quindi, si è perso un anno e si è consentito che la destra diventasse molto più forte".

Poi su Matteo Renzi afferma: "Ho notato un certo cambiamento nelle sue posizioni. Ma mi permetta di non entrare nel dibattito interno al Pd e nelle sfumature tra le posizioni di questo o di quel dirigente. Sono interessato al progetto politico. Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti".