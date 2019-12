Governo, Conte e Di Maio ai ferri corti: ad un passo dalla crisi

Attacca Matteo Salvini e a sorpresa anche Giorgia Meloni. Difende il Mes e i negoziati, soprattutto Giuseppe Conte sottolinea che "tutti i ministri sapevano", tutti erano sempre stati informati, Cinque Stelle compresi. Si è parlato di "confisca dei conti correnti dei risparmiatori", che "tutti i nostri risparmi verrebbero posti a rischio. È stato detto che il Mes servirebbe a beneficiare le banche altrui e non le nostre. È stato anche detto che sarebbe stato già firmato, per giunta di notte: falso, ma una falsa accusa di alto tradimento della Costituzione è questione differente dall'accusa di aver commesso errori politici, è un' accusa che non si limita solo a inquinare il dibattito pubblico e a disorientare i cittadini, è indice della forma più grave di spregiudicatezza perché pur di lucrare un qualche effimero vantaggio finisce per minare alle basi la credibilità delle istituzioni".