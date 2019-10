Governo, Conte e Di Maio scaricano Renzi? Clamorosa novità

Prima del vertice sulla manovra, Giuseppe Conte si è visto con Luigi Di Maio, un incontro "chiarificatore e costruttivo", per siglare la pace, anche in funzione anti Renzi. Forse il premier e il capo politico del Movimento 5 stelle sono riusciti a tornare in sintonia. "Dobbiamo essere più credibili e meno litigiosi non solo nei confronti degli italiani, ma anche nel rapporto con Bruxelles, dove ovviamente arrivano anche i nostri contrasti", avrebbe detto Conte a Di Maio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un retroscena.