Governo, Conte ha fatto il miracolo oppure no? Retroscena

"Ho fatto quasi un miracolo". Giuseppe Conte prima parla per due ore a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, poi vola a Palazzo Chigi per il vertice notturno con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il "quasi miracolo" non è la trattativa con l'Unione europea per evitare la procedura d'infrazione contro l'Italia, ma il contrario: l'aver convinto a cedere fino al 2% di deficit (dal 2,4% iniziale) i suoi due vicepremier, scrive il corriere della sera.