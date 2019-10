Governo, Conte ha le idee chiare: se fai il "fenomeno" niente nomine....

Una notte per pensare. Per riflettere. Per mettere a punto una strategia già decisa. Conte sa che ha solo una strada: non lasciare nessuno spazio al leader di Italia Viva. Non piegarsi ai suoi tentativi di condizionare l’esecutivo. Perché - ripete il premier ai suoi collaboratori più ascoltati "Renzi bluffa, non avrà mai il coraggio di aprire una crisi di governo anche se più andrà male nei sondaggi e più aumenteranno i distinguo e le fibrillazioni".

Ecco come vanno lette, scrive Dagospia, le tre interviste rilasciate stamattina dal Presidente del consiglio a Corriere della Sera, Repubblica e Avvenire. Ecco cosa si agita dietro l’altolà di Conte a Renzi: smettila di cercare spazi politici mettendo in difficoltà il governo, questo non te lo permetto, non puoi essere tu a dettare l'agenda. Conte è netto: Renzi è un pezzo della maggioranza, voglio correttezza. E se esagera "sarò io ad aprire la crisi e sarà lui a pagare il prezzo più alto".

Aspettando la partita vera, quella delle nomine. Perché la tattica di Conte è: più fai il "fenomeno", meno prendi nelle nomine. Gli sherpa, a quanto apprende Dagospia, stanno anche lavorando ad un vertice a due, ma Conte è perplesso. Non sono quello dei caminetti, né quello dei patti a due, ripete il premier. Come dire: quello che dobbiamo dirci ce lo diciamo con atti di governo e con un confronto tra me e i ministri di Italia Viva. Insomma uno a zero per Conte ma la vera resa dei conti è soltanto rinviata e si guarda con apprensione alla prossima sfida televisiva a Porta a Porta con Matteo Salvini e alla successiva Leopolda dove il toscano sarà perennemente sotto i riflettori e cercherà di lanciare la sua nuova creatura politica. Si teme instabilità politica proprio quando si starà per entrare nel vivo della legge di bilancio.

Intanto, continua Dagospia, dal Nazareno dicono che "Renzi raccoglie adesioni tra i parlamentari, nei Palazzi. Il Pd per tre giorni sta ascoltando, raccogliendo proposte e nuovi iscritti in 1000 piazze, con oltre 5.000 volontari, da sud a nord del Paese. Trovate voi le differenze".