Sabato, 9 novembre 2019 - 13:01:00 Governo Conte, in arrivo i Responsabili per salvarlo: lo scoop di Dagospia

Grandi movimenti attorno al governo. In Transatlantico, a quanto apprende Dagospia, si vocifera da giorni della nascita di un nuovo gruppo, oltre una ventina fra deputati e senatori, in procinto di formarsi. Arriverebbero in parte da Forza Italia, dal Misto, dalle Autonomie. Una ventina di parlamentari pronti a discutere direttamente con Conte e sostenere il suo governo. Si definiscono gli "antiRenzi", rivela il super informatissimo Dagospia, ed infatti hanno respinto le lusinghe del Matteo di Rignano e della Boschi perché considerano Italia Viva un partito che "destabilizza" il governo. Ed invece loro Conte lo vogliono sostenere e di conseguenza mandare avanti la legislatura. E poi c'è la partita delle nomine. "Perché aumentare la forza di Italia Viva e dare solo a loro la possibilità di trattare incarichi e posti con Conte? La trattativa la facciamo noi con Conte". Ecco a voi i Responsabili di Giuseppi Conte.