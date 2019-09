Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. Delrio ha tagliato corto: "Io ho terminato il mio lavoro, è stato fatto un grande lavoro. Non sono mai stato e né sarò incluso nella squadra di governo. Per me è importante che la squadra sia all'altezza". Fare il ministro? No grazie, insomma.