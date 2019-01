Governo, Conte lavora solo per i 5Stelle. Bye bye Lega. Ecco la prova

"I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale". Il premier Giuseppe Conte spiega così la situazione italiana ad Angela Merkel, in una registrazione che questa sera ha mandato in onda ’Piazza Pulita’, in onda su La7. Nel video della conversazione, tradotto dall’inglese e trasmesso dal programma di Corrado Formigli, Conte e la Merkel prendono insieme una bevanda, a margine del Forum di Davos: un caffè per la cancelliera tedesca, un succo di frutta per il premier italiano che parla in un fluente inglese con la leader tedesca.