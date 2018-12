Governo Conte, Mattarella ha paura. Ecco di cosa

Si corre per approvare la manovra anche alla Camera entro la fine dell'anno e, dunque, scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio, che potrebbe minare il futuro del governo. Il sospetto che il Quirinale vorrebbe esorcizzare è che in occasione del voto a Montecitorio vada in scena una replica di quanto accaduto alla Camera. Il conto alla rovescia ci sarà giovedì e sabato. La fiducia è scontata, ma i tempi sono strettissimi....