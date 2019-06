Governo, Conte minaccia ancora di dimettersi (ma poi non si dimette mai)

Sono stato sospeso ma spero di essere riammesso quanto prima". La battuta di Giuseppe Conte al convegno organizzato dall'Associazione Giuristi italiani, di cui faceva parte prima di ricevere l'incarico da premier, all'Università Roma Tre, non è solo una battuta. Anche perché non è la prima. In Vietnam, qualche giorno fa, aveva detto: "Stiamo come le foglie sugli alberi d'autunno", parafrasando Ungaretti. E poi dice che potrebbe tornare a fare l'avvocato. Ma per ora sono soltanto parole.