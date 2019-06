Governo, Conte non vuole continuare: Di Maio e Salvini avvertiti. Parole choc

"Se ci sono i fatti, sono piu' determinato di prima", "se non ci sono i fatti io saro' irremovibile, punto". Vuol dire che la riserva sulle dimissioni non e' sciolta? "Si', se non posso operare dovro' prenderne atto e porre il problema nelle sedi istituzionali consone". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo agli inviati ad Hanoi, in diversi colloqui, su Corriere della Sera, Repubblica e Stampa. Il presidente del Consiglio osserva che "ho avuto un primo segnale positivo sullo sblocca-cantieri, ma non e' che in un giorno si risolve tutto". "Non sottovaluto le dichiarazioni, ma cerchiamo di darci qualche giorno in piu' per ritrovarci... Suonerebbe un po' posticcio, tra l'oggi e il domani, dire che va tutto bene". Quanto all'avvertimento della Commissione sul debito eccessivo, Conte e' perentorio: "Non voglio essere il primo premier italiano che subisce una procedura di infrazione", "siamo una famiglia e immagino ci sia tutto l'agio di fronte a una contestazione di poter replicare, spiegare e convincere anche i piu' scettici".