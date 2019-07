Governo, Conte pazzesco su Salvini e Di Maio: "Cazz...! Lasciamo stare"

"Sera di martedì, in un ristorante del centro di Roma, siedono attorno a un tavolo alcuni deputati di Forza Italia, da Cattaneo a Perego, da Martino a Ruggeri, e uno del Pd famoso per una partecipazione al Grande Fratello, Mattia Mor. Ad una certa ora, ad un altro tavolo, arriva pure il premier Giuseppe Conte, insieme al suo capo di gabinetto". È questa la scena che descrive il Giornale: "I deputati fanno intendere al premier che sono tutti per lui. Domandano a Conte, che ha l'aria affranta per la rivolta dei grillini contro il suo sì alla Tav: Avere a che fare con Salvini e Di Maio è dura?". E la risposta non lascia spazio all'immaginazione: "Cazz...! Lasciamo stare" si lascia sfuggire il presidente del Consiglio. Poi Martino dichiara pieno sostegno a colui che è sempre stato descritto come il premier fantoccio: "Presidente, siamo con te. Siamo i nuovi responsabili. Domani, nel dibattito, a un tuo cenno, ti applaudiamo. Scateniamo l'inferno. Tanto tra di noi c'è sia la destra, sia la sinistra".