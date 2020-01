Governo, Conte per salvarsi ora punta su Forza Italia

In un governo la cui stabilità è perennemente in bilico, le porte sono sempre aperte. Parola di Giuseppe Conte che, all'alba del flop sulla questione Libia, non sdegna la presenza di Forza Italia. "Io auspico che con il passare del tempo questa maggioranza possa diventare sempre più coesa - ha ammesso in un colloquio con il Foglio -. Possa affiatarsi sempre di più, rafforzando lo spirito di squadra e abbracciando una dimensione progettuale sempre più intensa ed efficace. Più che ai numeri in Parlamento guardo alla coesione, che è un valore ancora più importante". "Se si dovesse verificare questa condizione (Forza Italia a sostegno dell'esecutivo ) e questa premessa la valuteremo. Si tratterebbe di un passaggio senz'altro significativo dal punto di vista politico. Ma torno a ribadire che in questo momento quello che auspico è altro: coesione e spirito di squadra".