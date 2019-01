Governo, Conte si accorge che Francia e Germania ci prendono in giro. Era ora

Sul seggio Onu, Francia e Germania prendono in giro l’Italia e l’Ue. Lo sostiene il premier, Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera, prendendo di mira il Trattato franco-tedesco nella parte in cui indica come priorita’ l’assegnazione di un seggio permanente alla Germania. Secondo Conte, si tratta di "un impegno giuridico e un obiettivo di politica estera che emargina l’Europa". E per questo si chiede: "Ma come, non si era detto sempre di darlo all’Europa? Ma allora ci state prendendo in giro. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu risponde a un’architettura per la quale i posti con diritto di veto andavano ai vincitori della seconda guerra mondiale. La Germania la guerra mondiale l’ha vinta o l’ha persa?". Conte denuncia quindi "una retorica europeista che nasconde il perseguimento di interessi nazionali. La verita’ - dice - e’ che abbiamo colto Germania e Francia con le dita nella marmellata". Conte ha poi assicurato che il governo "non vuole uscire dall’ euro, non vuole attaccare le istituzioni europee". E ricorda di aver solo chiesto che l’Italia non venga "lasciata sola. I nostri alleati pero’ non possono pensare che ce ne stiamo seduti a tavola in silenzio, a sottoscrivere decisioni prese dagli altri. "Perche’ - conclude - devo partecipare a un vertice se hanno gia’ fatto tutto?".