Giuseppe Conte non sta vivendo il suo momento milgiore. Il caso dei Servizi segreti agita Palazzo Chigi e il premier si sente accerchiato. In questo scenario il Quirinale non vuole essere tirato in ballo, non intende dare alcuna "copertura istituzionale". Peraltro Sergio Mattarella volerà negli Stati Uniti settimana prossima (per un viaggio organizzato da tempo) e incontrerà Donald Trump. Ma secondo fonti vicine al capo dello Stato non si parlerà del Russiagate.