Governo, Conte va dal Papa per chiedergli soldi! Che figura...

Scrive il Messaggero che il premier Giuseppe Conte avrebbe approfittato dell'udienza accordata da tempo in gran segreto da Papa Francesco per anticipare una decisione clamorosa al Santo Padre: il governo sarebbe intenzionato a riscuotere l'Imu dovuta dalla Chiesa per i suoi immobili sul suolo italiano. Una cifra calcolata, a spanne, intorno ai 4-5 miliardi di euro.