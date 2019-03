Governo, Conte vuole il "cambio di passo" ma Salvini e Di Maio...rumors bomba

Il Premier Conte, rivela in un super retroscena Dagospia, chiede a gran voce un "cambio di passo" da parte del governo (per l'Avvocato del popolo Lega e 5Stelle devono smetterla di pensare solo alle proprie leggi di riferimento; serve un nuovo metodo di lavoro comune; il contratto di governo non deve più essere considerato un tabù ma può essere arricchito con nuovi temi) tanto da averne già parlato nei giorni scorsi riservatamente con i due Vicepremier. ma la risposta, rivela ancora Dagospia, è stato un bel due di picche (di una eventuale "fase due" del governo se ne potrà parlare solo dopo le europee quando si deciderà se dare vita al rimpasto oppure se sarà meglio andare ad elezioni anticipate).