Governo, Conte vuole mediare con l'establishment: ecco la clamorosa novità

"Da quando l'establishment gli fatto credere che cedere dal 2,4% al 2,04 nel rapporto deficit/Pil sia stato un enorme successo politico non riusciamo più a gestirlo". Il punto è proprio questo, rivela in un dettagliatissimo retroscena Dagospia: Conte ha ormai deciso di giocare una partita tutta personale anche a costo di porre veti ai dioscuri di governo Di Maio e Salvini. E l'incontro con Papa Francesco rientrerebbe nel medesimo contesto, spiega ancora Dagospia: "Il premier ormai pensa al dopo. Ha capito che non conviene farsi troppi nemici nell'establishment soprattutto se presto o tardi dovrà tornare alla professione di avvocato".