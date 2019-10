Governo contro la sfida Tv Renzi-Salvini: ecco perchè stasera sarà oscurata

"Provano a farsi vedere in ogni modo, ma oggi gli è andata veramente male, ai due Matteo. È la giornata del varo della manovra, il Cdm sarà questa sera, si parlerà solo di quello, e loro registrano alle 6 di pomeriggio, quattro ore prima dell'approvazione del documento programmatico di bilancio da inviare alla Commissione UE e all'Eurogruppo. Neanche potranno commentarlo.... Che sfiga, aò...".

Dal Nazareno, rivela Dagospia, quasi ridono sul duello di questa sera fra Renzi e Salvini. "Comunque facciano loro. Noi oggi siamo impegnati a cercare di dare più soldi ai cittadini e a varare degli aiuti alle famiglie. Loro a litigare in tv". Intanto oggi c'è una nuova direzione del Pd. Fatto ormai solito, visto che il Pd fa una direzione in media ogni 20 giorni.

"Siamo il partito che si riunisce e parla di più. Ma così lo intende Nicola. Un partito non del leader ma di tutti". Messaggio nemmeno troppo velato indirizzato all'ex segretario. Nella sua relazione, continua l'anticipazione di Dagospia, Zingaretti parlerà di agenda di governo, dei punti più qualificanti per il Pd. A partire dal taglio delle tasse sul lavoro e di misure per le famiglie più bisognose. Poi il cambio dello statuto.

Partito più leggero, dove gli iscritti possano contare di più grazie a voti anche sulla piattaforma del Pd, possibilità di iscriversi anche online e poi eliminazione della regola che il segretario del Pd sia automaticamente il capo della coalizione. "Non si parlerà di posti in segreteria. Né di legge elettorale. Oggi si discuterà delle cose che interessano gli italiani" spiegano dal Pd.