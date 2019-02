Governo, Crosetto (Fdi) si candida a prendere il posto della Trenta

Scrive il Giornale che non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiva come sostiene Giancarlo Giorgetti ma si potrebbe arrivare a un "innesto dei parlamentari della Meloni. Addirittura c'è chi azzarda possibili inserimenti nella compagine di governo con il ministro Trenta al posto di Savona e Guido Crosetto, in rappresentanza di Fratelli d'Italia, alla Difesa".

Ma c'è un "ma": non è un mistero per nessuno che da sempre Crosetto smania per arrivare alla Difesa però i tempi non sono dei migliori per lui in Fratelli d'Italia. E chi conosce bene gli "interna corporis" del partito sa benissimo che sarebbero ben poche le chanche dato che i rapporti con la leader Giorgia Meloni non sono più ottimi come volta e si aspetta con ansia la data del prossimo 27 febbraio quando la Camera dovrà accettare (o meno) le sue dimissioni.