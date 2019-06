Governo, Dagospia anticipa tutte le mosse di Conte: retroscena clamoroso

Dimissioni? Conte pronto a staccare la spina? Non ancora o comunque non stasera anche se il rumors in queste ore (sin dalla tardissima serata di ieri) ha preso a circolare. Ma i dimissionari a tutti i costi forse resteranno delusi perché a quanto si apprende da fonte diretta stasera, salvo sorpresone dell'ultim'ora, non arriverà il fatidico annuncio delle dimissioni.

Però stasera, scrive Dagospia in un retroscena publicato nel primo pomeriggio, il Premier farà delle dichiarazioni che suoneranno come un vero e proprio ultimatum ai due alleati di governo Luigi Di Maio e Matteo Salvini: in buona sostanza, rivela l'informatissimo Dagospia, prenderà ancora qualche giorno per capire se è possibile andare avanti, se gode ancora della fiducia di Lega e 5Stelle e poi riferirà al Quirinale perché come Dagoanticipato ieri, Mattarella è stato molto chiaro: al massimo entro un mese mi dovete far sapere che cosa volete fare.

Insomma, continua Dagospia, i prossimi giorni (superati gli ultimi ballottaggi di domenica prossima e una volta capito se l’Europa aprirà o meno una procedura di infrazione contro l'Italia) saranno decisivi per capire se il governo andrà avanti oppure no.

Anche perché Giuseppe Conte sembra sempre più un pesce fuor d'acqua: sabato scorso alla cerimonia del Quirinale è apparso sempre in disparte, quasi fosse di troppo, spaesato. E alle dimissioni, giurano i soliti bene informati, ci sta pensando eccome. "È isolato e ritiene che anche i 5s lo abbiano un po’ mollato. E Conte, da par suo, vuole avere un ruolo e un decoro" spiegano fonti di Palazzo Chigi.