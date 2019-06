Una telefonata, nel cuore della notte, tra mercoledì e giovedì. Conte manifesta a Di Maio tutto il risentimento per quanto sta accadendo. E Giggino risponde al fuoco in modo duro, spiegandogli che a suo giudizio non è più il Conte degli inizi del governo. Gli rinfaccia, scrive la Stampa, di essersi appiattito su posizioni filo-europeiste, di essere troppo vicino a Giovanni Tria e al Quirinale.