La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per gli evasori, che vede il 70 per cento a favore delle misure proposte.