Governo, dopo il voto Salvini vuole la golden share altrimenti saranno dolori

L'obiettivo della Lega, rivela dagospia in un informatissimo retroscena Dagospia, è quello di riportare l'asticella della Lega stabilmente sopra il 30% in vista delle europee di domenica prossima ma soprattutto distanziare il movimento di Luigi Di Maio il più possibile per avere la forza, dal 27 in poi, di dettare l'agenda al governo e comunque avere il coltello dalla parte del manico semmai si decidesse di scatenare la crisi di governo.

Insomma, Salvini e Giorgetti dalla prossima settimana punteranno ad avere la "golden share" del governo senza per questo andare necessariamente ad elezioni anticipate; ma se non ci riusciranno ogni soluzione sarà possibile, compresa quella del voto. A proposito: al momento il borsino del Quirinale indica come date più probabili quella del 15 settembre e quella del 6 ottobre.