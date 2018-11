Governo, è in arrivo la recessione per l'Italia? Ecco di cosa aver paura

Secondo molti osservatori presto verrà l’ora di elezioni politiche anticipate. In particolare secondo l’ex rettore della Bocconi Guido Tabellini la crisi potrebbe arrivare anche prima delle europee dal momento che, quando a inizio 2019 sarà chiaro che l’economia non riparte (o è in recessione) e che l’équipe di Giuseppe Conte non è in grado di far fronte alle emissioni dei titoli, la situazione finanziaria peggiorerà e a quel punto sarà difficile che il governo riesca a sopravvivere.