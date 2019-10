Lo scorso 19 settembre, scrive il Foglio, Conte partecipò alla festa a Roma di Mdp. D'Alema, quel giorno, era raggiante: il premier era tra i progressisti. Ma non è finita. Perché come detto in premessa, nei palazzi romani gira voce che tra i consiglieri di Conte ci sia proprio Baffino. Ovviamente, i due non confermano. In particolare non conferma D'Alema, che da sempre ama agire dietro le quinte. Ma il legame tra i due sarebbe assai solido.