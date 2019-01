Governo, ecco come Conte cresce in Europa a scapito di Salvini e Di Maio

La speranza del Quirinale era che Giuseppe Conte potesse ritagliarsi da subito un ruolo di sintesi ed equilibrio tra le due parti, quella stellata e quella leghista. La cosa è riuscita a sprazzi e finora soprattutto in Europa, rivela Dagospia. Solo un caso? Mica tanto, perchè a quanto rivelano fonti di alto rango istituzionale, in più occasioni il Capo dello Stato si sarebbe adoperato per accreditare l'avvocato del popolo presso leader e cancellerie di mezzo mondo, a cominciare proprio da quelle europee. Un modo per dare maggior forza e leadership al Premier in modo da non farlo finire schiacciato dai soffocanti e ripetuti abbracci di Salvini e Di Maio.