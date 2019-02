Governo, ecco come Francia e Germania ci vogliono fregare di nuovo...

"In Europa ci sono 27-28 partner e tutti hanno pari diritto. Non ci devono essere Paesi di serie A e Paesi di serie B. Ben vengano le proposte ma si decide tutti insieme". Cosi’ l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Rosa D’Amato, commenta la bozza messa a punto da Francia e Germania per un fondo dell’eurozona, anticipata dall’AGI, che punta a un bilancio autonomo della zona euro per finanziare le riforme dei paesi che seguono le raccomandazioni della Commissione. "Ci opponiamo a qualsiasi tipo di condizionalita’ relativa alla governance economica. E’ finito il tempo delle riforme calate dall’alto che portano solo svalutazione salariale e liberalizzazione del mercato del lavoro - si legge nella nota dell’europarlamentare del M5S - Il Movimento 5 Stelle propone di andare alla radice del problema e rivedere profondamente la ratio stessa del collegamento tra semestre europeo e riforme strutturali, cancellando ogni previsione di penalizzazioni ingiuste per i territori e tutti i cittadini. Solo una politica di investimenti espansionistica puo’ essere parte della soluzione dei problemi dell’Europa", conclude D’Amato.