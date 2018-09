Governo, ecco come funzionerà il reddito di cittadinanza: come un bancomat

Con l' avvicinarsi della legge di Stabilità si vanno sempre più delineando i tratti del reddito di cittadinanza. Per ora c' è una certezza: sarà erogato sotto forma di carta acquisti che i beneficiari potranno spendere per i beni necessari a una vita dignitosa, come per esempio alimenti e medicinali, scrive il Fatto. Per ricevere l' aiuto bisognerà stare sotto una certa soglia di reddito e patrimonio (ma dal calcolo sarà esclusa la prima casa) e bisognerà attivarsi nella ricerca di un lavoro con l' aiuto dei centri per l' impiego che saranno proprio a tal proposito rinforzati.