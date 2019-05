Governo, ecco come Salvini e Giorgia Meloni vinceranno le prossime politiche

Da una proiezione del voto europeo di domenica sui collegi della Camera risulta che la coalizione

a ’tridente’ del centrodestra (Lega, Fi, FdI) avrebbe una

nettissima maggioranza parlamentare. Al tempo stesso anche una

formazione ’tandem’ tra Lega e Fratelli d’Italia, quindi senza

Forza Italia, avrebbe ottenuto la maggioranza dei seggi con la

possibilita’, dunque, di formare un governo: queste in estrema

sintesi le conclusioni di uno studio dell’Istituto Cattaneo

definito "ipotetico" dai sui stessi autori, Marco Valbruzzi e

Rinaldo Vignati perche’, ad esempio, ignora il "tasso di

astensionismo differenziale" tra le due votazioni.

I due ricercatori hanno applicato ai collegi della Camera

le percentuali del voto europeo immaginando due situazioni.

Nella prima il centrodestra si presenta nella formazione

"classica" o a "tridente". Per il centrosinistra e’ stata

immaginata una formazione a due (Pd con +Europa) ed il M5s

corre da solo senza possibilita’ di colazione o alleanza con

altre liste di partito. In questo scenario il centrodestra

avrebbe incassato ben 411 seggi (206 proporzionali, 205 nei

collegi uninominali); il centrosinistra 122 seggi (107

proporzionali e 15 nei collegi uninominali), il Movimento 5

stelle 81 seggi (71 proporzionali e 10 uninominali).

In particolare il nord sarebbe quasi interamente del

centrodestra con qualche piccolissima enclave di centrosinistra

in Piemonte e Liguria. Netto predominio del centrodestra anche

nelle Marche e nell’Umbria, mentre in Toscana ed Emilia Romagna

i due blocchi se la giocherebbero alla pari. Dal Lazio in giu’

il centrodestra, si rileva ancora nello studio ’ipotetico’

dell’Istituto Cattaneo, e’ largamente prevalente.