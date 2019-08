Governo, ecco cosa vogliono i 5Stelle: Governo della non sfiducia con Pd e FI

E' il peggior incubo di Matteo Salvini. Di cosa stiamo parlando? Dei "lavori in corso", Dagoanticipati ieri, tra renziani e 5Stelle per mettere in piedi un governo di garanzia che possa allontanare le urne e salvare la poltrona ai tanti, troppi, parlamentari disperati ed impauriti di rimanere senza seggi nel giro di poche settimane. Ma qual è lo schema sul quale stanno lavorando? Qui viene in loro soccorso, rivela il super informato Dagospia, il sommo Giulio Andreotti: renziani e pentastellati stanno infatti parlando nei loro ragionamenti del "Governo della non sfiducia" che il divino Giulio utilizzò nella seconda metà degli anni '70.

Il Governo Andreotti III fu il trentatreesimo governo della Repubblica Italiana, il primo della VII legislatura. Rimase in carica dal 30 luglio 1976 al 13 marzo 1978, per un totale di 591 giorni, ovvero 1 anno, 7 mesi e 13 giorni. Fu chiamato "Governo della non sfiducia" o "Governo di solidarietà nazionale" in quanto superò la votazione di fiducia in parlamento grazie all'astensione del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer.

Insomma, continua Dagospia, l'idea sarebbe quella di un Monocolore 5Stelle con astensione di PD, LEU E FORZA ITALIA. Il Governo dovrebbe avere "programma limitato e costituzionale", come riferisce chi sta seguendo il dossier. Intanto, come Dagoanticipato nelle scorse settimane, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto l’isola della Maddalena per il suo riposo estivo. Il Capo dello Stato soggiornerà nella palazzina dell’ex Ammiragliato, in passato scelta anche dai predecessori Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Da lì seguirà naturalmente gli sviluppi della crisi di governo, pronto a far ritorno a Roma quando la situazione lo richiederà.