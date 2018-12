Governo, ecco la durissima accusa della Società Autostrade: cosa hanno scritto

"Il governo ci usa come un bancomat". E' l'accusa all'esecutivo della societa' Autostrade contenuta nel ricorso al Tar Liguria, documento pubblicato dalla Stampa e dal Secolo XIX. Con il ricorso Autostrade chiama in giudizio il presidente del Consiglio, il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario per la ricostruzione, chiedendo l'annullamento di quattro provvedimenti: quello con cui il premier Giuseppe Conte nomina il sindaco di Genova commissario e i successivi tre decreti dello stesso commissario Marco Bucci che stabiliscono le regole per l'affidamento dei lavori. Il ricorso solleva la violazione di dieci articoli della Costituzione, di quattro del trattato fondativo dell'Ue e di uno della Carta Ue dei diritti fondamentali. Funzioni e poteri, si spiega nelle carte, configurano il commissario non come un organo amministrativo sottoposto al principio di legalita', ma come un mostro giuridico cui "e' stata attribuita la possibilita' di violare senza limitazioni la pressoche' totalita' delle leggi" e il testo rimarca come "ad aggravare ulteriormente la gia' inusitata coartazione dei diritti si aggiunge un anatema ad excludendum" dato dal divieto assoluto di chiamare Autostrade per la demolizione e la ricostruzione. "La concessionaria - si legge - puo' dunque fare soltanto una cosa: pagare qualsiasi importo le richiedera' il commissario, senza alcun parametro quantitativo applicabile". Il che la trasforma "da concessionaria a bancomat", in base a una legge che non ha finalita' e destinatari generali, ma l'unico scopo di punire una persona. O un'azienda, sottoponendola a una "norma singolare arbitraria, iniqua e punitiva" che lede il diritto di proprieta' e di libera iniziativa economica privata, configurandosi "nelle intenzioni pur confusamente indicate" dal governo come una "sostanziale forma di espropriazione". Autostrade rivendica anche di essere "il soggetto sicuramente piu' qualificato e piu' celere" per la ricostruzione.