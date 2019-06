Governo, ecco perchè cadrà: la profezia di Adriano Celentano. Scoop!

Come una vera e propria profezia, scrive Libero, ieri Adriano Celentano pubblica sul suo sito un'anticipazione di un episodio del suo cartoon Adrian non ancora andato in onda in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco. Una sequenza oracolistica visto quanto è accaduto nei scorsi giorni a Venezia e che Adriano Celentano ha accompagnato con parole dure contro la linea politica attuale. Il post era intitolato: "Un motivo per cui i governi dovrebbero cadere".