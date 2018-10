Governo, ecco perchè Giorgetti non ha voluto fare il Ministro dell'Economia

Lo rivela Andrea Cangini (Forza Italia) ospite a Coffee Break di Andrea Pancani su La7: "Da settimane si paventano scenari catastrofici ma la verità è che se Lega e Movimento 5 stelle avessero voluto fare davvero la rivoluzione, avrebbero messo un politico al Tesoro e non, come si fa da vent'anni, un tecnico. C'erano le condizioni e Sergio Mattarella lo avrebbe fatto passare per mettere Giancarlo Giorgetti all'economia ma non l'hanno fatto perché la Lega ha avuto paura di sporcarsi le mani coi conti pubblici. Tutto il resto è finzione".