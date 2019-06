Governo, ecco quando Salvini deciderà se farlo cadere: retroscena bomba

Ma quale incontro Salvini-Mattarella: avvertite i giornaloni, taluni dei quali stamattina lo preannunciavano con toni trionfanti, che oggi non ci sarà nessuno incontro tra il Capitano leghista Matteo Salvini e il Capo dello Stato Sergio Mattarella per il semplice motivo che, come rivelano a Dagospia fonti della Presidenza della Repubblica, l'incontro "non è in agenda". E al momento non lo è nemmeno per i prossimi giorni. Insomma, rivela Dagospia, intanto bisognerà aspettare che il Premier Conte torni dal Vietnam, poi si vedrà. Nel frattempo però è appena terminato un incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A quanto si apprende sarebbe stato "positivo e proficuo". Ma, rivelano fonti di governo di altissimo livello, la vera decisione verrà presa al ritorno del premier Conte dal viaggio all'estero e soprattutto dopo i ballottaggi di domenica prossima che tanto stanno a cuore al Capitano leghista. Solo allora Salvini (e non Conte) scioglierà la riserva.