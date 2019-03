Le elezioni anticipate? Decide Salvini, spiega Dagospia che rivela: "Anche oltretevere le danno per altamente probabili tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo se Salvini non avesse voglia di accollarsi da solo la finanziaria lacrime e sangue che ci aspetta preferendo invece un governo tecnico di pochi mesi per mettere le mani in tasca agli italiani senza "sporcare" la Lega".