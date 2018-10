Governo, ecco quelli in Italia che si sono indebitati di più

Giuliano Amato, che si ritrovò a fronteggiare la crisi del 1992, guida la classifica con 342 milioni di euro al giorno. Lo segue, un po' a sorpresa, Paolo Gentiloni con 309 milioni di euro, scrive il Fatto: si tratta dell' ex premier che ha dichiarato giusto qualche giorno fa che "le manovre a debito creano cocci". Terzo con 242 milioni di euro al giorno è Mario Monti, la personificazione stessa del bilancio responsabile, anche lui al governo durante una violenta crisi economica. Curioso notare come nella top ten, chiusa da Matteo Renzi, ci siano 7 premier della Seconda Repubblica e solo 3 della Prima e non a caso tutti degli anni Ottanta.