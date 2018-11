Governo, l'Europa vuole buttarlo giù entro fine anno

Ormai è chiaro. C'è una corsa contro il tempo dell'Europa per massacrare l'Italia a colpi di spread e far crollare il governo sovranista di Lega e M5s. Dopo aver annunciato la procedura d'infrazione per la manovra in deficit di Roma, il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha confermato ai microfoni di Sky Tg24 che la procedura potrebbe venir aperta formalmente "anche entro la fine dell'anno".