Governo, fatta la manovra saltano i Ministri? Ecco chi sono

A far le spese del confronto ad anno nuovo, che si preannuncia durissimo, potrebbe essere il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, odiatissimo dai grillini dopo che per settimane sono stati frenati dall'economista su promesse impossibili da mantenere. Alla fine, scrive Libero, Tria ha avuto ragione, ma il rancore pentastellato è difficile da far smaltire. Di contro però la Lega potrebbe chiedere di sostituire l'imbarazzante Danilo Toninelli alle Infrastrutture, prima che sia troppo tardi per tutti i cantieri aperti e i finanziamenti ad essi legati. Infine c'è la ministra della Salute Giulia Grillo, ormai sempre più isolata nel Movimento, soprattutto dopo aver smorzato le fantasiose battaglie No Vax dei grillini più radicali.