Governo, fatta la manovra si riparte con le nomine di Stato. Tutti i nomi

Dopo le dimissioni di Roberto Garofoli, scrive Dagospia in un dettagliatissimo retroscena, restano aperte altre grandi questioni che riguardano i cosiddetti "grand commis d'etat" a partire dalle vicende Antitrust e Consob. Per quanto riguarda la presidenza dell'Antitrust cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la cui nomina spetta ai vertici di Camera e Senato la decisione è stata finalmente presa: la scelta è caduta su Roberto Rustichelli, magistrato di Napoli che ha battuto in volata autorevolissime candidature di altri magistrati come quelle di Tavassi e Pajno.

Per quanto riguarda la Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa, il leader 5Stelle Luigi Di Maio dopo che a Novembre in preconsiglio dei Ministri (presenti anche il leader leghista Matteo Salvini ed il Premier Giuseppe Conte) si era trovata l'intesa sul nome di Marcello Minenna, sta cercando di stringere i tempi. "Lavoriamo perché la nomina arrivi prima possibile" e "lavoriamo per chiudere" entro fine anno ha dichiarato nei giorni scorsi il Vicepremier di Pomigliano d'Arco.