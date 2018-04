Governo: fumata bianca Lega-5Stelle. Annuncio atteso per domani sera

Habemus governo populista! Eh già perché fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domani sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina.

Per quanto riguarda la premiership tra i due litiganti il terzo gode: Di Maio e Salvini avrebbero scelto Giorgetti Premier, anche se in merito ci sarebbero ancora contrasti tra i due partiti. Di Maio non vorrebbe perdere la sua unica chance di andare a Palazzo Chigi.

Anche Fratelli d'Italia sarà della sarà della partita mentre una cosa appare ormai sicura: sarà escluso dal governo l'odiato Silvio Berlusconi e Forza Italia.