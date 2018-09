Da un lato soddisfazione per il decreto sicurezza e l'ottimismo sulla manovra. Dall'altro stupore per l'escalation grillina contro il ministero dell' Economia e l'irritazione per il pasticcio sul decreto Genova, scrive la Stampa. Lo stato dell' arte a Palazzo Chigi tratteggiato da Giancarlo Giorgetti, a colloquio con grand commis, magistrati e dirigenti leghisti a margine del convegno annuale dei giudici amministrativi e contabili sul lago di Como.