Governo, grazie a 5Stelle e Lega aumenta la fiducia nelle istituzioni

La gente torna torna ad avere fiducia nello Stato e nei partiti. Ilvo Diamanti lo scrive su Repubblica nell'ultimo sondaggio Demos: "La sfiducia verso gli attori politici tradizionali e verso le istituzioni dello Stato" dimostra il successo del M5s che diviene "amplificatore del risentimento dei cittadini. Un "mestiere" (anti)politico esercitato, con crescente successo, negli ultimi anni, da un altro partito", la Lega. Matteo Salvini, secondo Diamanti "la trasforma in un soggetto (anti)politico, che guarda a Destra. Dove sfrutta il - e contribuisce al - declino di Berlusconi. La Lega di Salvini non è più legata - specificamente - al Nord. Diventa una Lega Nazionale. Intercetta e alimenta la disaffezione anti-politica. Che non accenna a ridimensionarsi. E riproduce l'immagine di un Paese immerso nella sfiducia. Verso le principali istituzioni dello Stato".