Governo, il Colle brancola nel buio. Si spera in un governo di 'tregua'

Martedì Mattarella potrebbe rivolgere un invito fermo e chiaro a partiti e schieramenti affinchè permettano al Paese di avere un governo all' altezza degli appuntamenti che ci attendono. dalla legge di Bilancio, al G7 in Canada sino al Consiglio europeo di fine giugno. Un esecutivo di tregua o di emergenza, scrive il Messaggero, per arrivare almeno a fine anno e che al Quirinale si proverà a comporre se ci sarà la disponibilità dei partiti a sostenerlo in modo da evitare che la crisi politica non diventi crisi istituzionale qualora il governo venisse bocciato dal Parlamento. E' presto per i nomi, ma la caccia si muove su candidati dall' alto profilo istituzionale ed economico. Il presidente della Consulta Giorgio Lattanzi e gli economisti Carlo Cottarelli e Lucrezia Reichlin, tra i papabili.