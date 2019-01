Presa di posizione durissima quella ministro all’Ambiente Sergio Costa: “Sono per il no alle trivelle, le trivelle passano per le valutazioni di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei carabinieri, lo dico con franchezza. Questa è la libertà di chi ha un altro lavoro”. Parole che arrivano da un comizio a Pescara in favore della candidata alla presidenza della Regione Abruzzo M5s Sara Marcozzi.