Governo, il Ministro dell'Economia Tria lancia l'sos a...Renato Brunetta

Il messaggino di Tria, "parola più parola meno", è eloquente, scrive il Giornale: "Non ce la faccio più - si sfoga il ministro con l'amico che oggi sta all'opposizione - Sono sottoposto a un agguato dietro l'altro. L'ultimo è stato quello di mandarmi davanti alla commissione parlamentare di ritorno all'Ecofin. L'unica cosa che mi interessa è salvare il Paese. Quella è la mia luce. Altrimenti, se fosse solo per me, già ora...".