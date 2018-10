Governo, il piano B dei 5Stelle: via Tria per Savona, Di Battista agli Esteri

Il M5S è stufo del ministro dell' Economia, e vuole al governo l' ex deputato anche per contenere SalviniDel ministro con cui non hanno mai legato non ne possono più. E mentre si arrovellano sui numeri del Def, "sentono" che serve una nuova spinta, sui media e nelle piazze. Qualcosa e qualcuno, anche per tenere il passo del Matteo Salvini che gioca a fare il premier, scrive il Fatto. E allora i Cinque Stelle pensano al piano B. Ossia a un rimpasto di governo da realizzare a dicembre o al massimo a gennaio, a manovra approvata. Con cui sostituire Giovanni Tria, il ministro dell' Economia, rimpiazzandolo con Paolo Savona, colui che avrebbe già dovuto essere l' uomo dei conti del governo gialloverde. E soprattutto, con il quale far tornare Alessandro Di Battista.