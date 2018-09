Governo, il Quirinale aspetta correzioni su deficit e investimenti

Mattarella auspica che venga ridotto il disavanzo almeno per il 2020 e il 2021. L' ipotesi del no del Colle alla manovra se non dovesse arrivare alcuna modifica, scrive il Messaggero. Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato è sceso ufficialmente in trincea, preparandosi a un autunno caldissimo. L' ha fatto piantando l' unica bandiera a sua disposizione: il rispetto della Costituzione che all' articolo 97 chiede l' equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Due principi che la nota di aggiornamento del Def e la manovra economica targata 5stelle e Lega rischiano di calpestare.